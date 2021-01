Non solo la Juventus, ma anche il Milan si trova a dover fare i conti con le assenze a causa del Covid-19. Out Rebic e Krunic, oltre alla lunga lista di infortunati composta da Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia e Salemakers e così, Pioli dovrà reinventare la formazione. Come riporta Sportmediaset, a sinistra rientrerà Theo Hernandez dopo aver scontato il turno di squalifica. Calhanoglu potrebbe essere arretrato a centrocampo, mentre alle spalle di Rafael Leao agiranno Brahim Diaz e Castillejo con Hauge.