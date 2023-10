Yunus Musah si candida a uno dei tre posti a centrocampo perché Ruben Loftus-Cheek, che ieri ha svolto una parte di allenamento in gruppo e una seconda parte in forma personalizzata, non è ancora al top, nonostante sia clinicamente guarito. Per l’ex Chelsea è ipotizzabile una panchina domenica sera. Questo quanto riferisce Tuttosport. Contro la Juve, Pioli si affiderà al tridente titolare, formato da Leao, Giroud e Pulisic mentre in difesa, sulle fasce toccherà a Florenzi e Calabria. A centrocampo, spazio ancora ad Adli in regia.