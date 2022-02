Paolo Maldini, poco prima del Derby, ha parlato così della situazione di Kessie: "Kessie trequartista al posto di Brahim non toglie fantasia? Noi abbiamo avuto un calo fisico da parte di qualcuno, come l'assenza di Rebic che è stato fuori praticamente due mesi. Kessie dà molto equilibrio, inserimenti e qualche gol. Ormai gli allenatori fanno la formazione ufficiale pensando poi a come possono cambiare la formazione coi cambi. Magari mettendo tutti da subito, poi non si riesce più a cambiare a gara in corsa"