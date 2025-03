Rigore all'ultimo minuto, la Lazio batte il Milan e supera la Juventus: come cambia la classifica

AFP or licensors

La Lazio vince contro il Milan e supera la Juventus

Il week end è finito, il ventisettesimo turno di Serie A però ancora no. Sarà la Juventus a chiudere il turno nel posticipo contro il Verona, con il match in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium.l'ultimo che porta alla qualificazione in Champions League. I risultati hanno sorriso a metà per i bianconeri che non potranno sbagliare contro il Verona.Dopo il pareggio dell'Atalanta contro il Venezia e quello nello scontro diretto tra Napoli e Inter, che sicuramente avranno fatto piacere alla squadra di Thiago Motta, che vede le prime della classe un po' più vicine (ammesso che esca con i tre punti dalla sfida con il Verona), gli occhi nella domenica di Serie A erano rivolti alla corsa Champions. E in questo casorendono più complicato il cammino della Juve.

La classifica della Serie A

Inter 58

Napoli 57

Atalanta 55

Lazio 50

Juventus 49 (una partita in meno)

Bologna 47

Fiorentina 45

Roma 43

Milan 41

La Lazio ha sbancato San Siro in una partita con tantissimi episodi: prima il vantaggio dei biancocelesti con Zaccagni, poi il pareggio del Milan con Chukwueze in 10 uomini. E negli ultimissimi secondi, il rigore trasformato da Pedro che permette alla Lazio di conquistare una vittoria preziosissima. Con questo successo, la squadra di Baroni torna al quarto posto in classifica superando la Juventus mentre per i rossoneri un posto in Champions è sempre più utopia.