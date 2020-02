Dal Torino al Milan, andata e ritorno. Laxalt è tornato a San Siro e la prima, vera sfida che lo attende è quella con i vecchi cugini della Juventus. "Sappiamo che è una partita difficile, non sarà sicuramente semplice e dovremo stare concentrati, senza mai mollare di un centimetro - le sue parole a Rai Sport -. Il derby? E' vero, si è trattato di una sconfitta non felice, ma questa sera abbiamo subito un'importante chance per riscattarci, contro una grande squadra come la Juventus".