Ieri i tifosi del Milan hanno fatto un bellissimo striscione a supporto di chi combatte in prima linea la pandemia ricordando i molti che ci hanno lasciato. Un bellissimo gesto, complimenti @acmilan — Lapo Elkann (@lapoelkann_) November 8, 2021

ha pubblicato un tweet in cui ha fatto i complimenti ai tifosi del. Il motivo? Prima del derby con l', i supporter rossoneri hanno esposto uno striscione gigantesco "a supporto di chi combatte in prima linea la pandemia, ricordando i molti che ci hanno lasciato", ha scritto.Lapo Elkann si riferisce alla coreografia in curva: una gigantografia di tre operatori sanitari, con visiera protettiva e mascherine, che tengono in mano un tricolore al cui centro c'è il classico nastro nero simbolo del lutto. Sullo sfondo, le bandiere della città di Milano e della Regione Lombardia. Il tutto sovrastato dalla scritto "Milano non dimentica". Il capoluogo lombardo è stato uno dei più colpiti dal Covid dall'inizio della pandemia.