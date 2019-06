La Uefa ha emesso un comunicato a proposito del Milan, nel mirino per aver violato i parametri del Fair Play Finanziario nelle annate 2016, 2017 e 2018.



LA DECISIONE - Il massimo organismo europeo ha stabilito di sospendere ogni provvedimento nei confronti del club rossonero fintanto che il Tribunale di Arbitrato dello Sport (TAS) di Losanna non si sarà pronunciato in maniera definitiva a proposito del ricorso presentato dal Milan per le sanzioni subite per il triennio 2015, 2016, 2017.