Altro pareggio per il Milan, che si fa rimontare a San Siro dall'Udinese. Al termine dell'incontro, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto a Dazn e ha commentato il contestato gol di Udogie: "Non è dubbio, è fallo di mano evidente. Ci sta che l'arbitro non l'avesse visto, ma che non l'abbia visto il VAR la vedo difficile. E' un errore grave, probabilmente ha deciso il risultato finale. Non abbiamo fatto una prestazione brillante, ma questo è un gol da annullare e non si può giocare per 45' effettivi: la responsabilità è dei giocatori, ma anche di chi dirige la gara. Quante volte avete visto i miei giocatori così nervosi? Hanno visto situazioni in campo che non andavano bene. Ha fatto gol di mano, il VAR c'è per porre rimedio a certi errori. Non va bene. Siamo stati già penalizzati più di una volta".