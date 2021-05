Più passano le settimane e più il Milan vede sfuggirsi di mano il portiere Gigio Donnarumma, che potrebbe andare alla Juventus o a qualche altra big a parametro zero. Il club rossonero ha offerto un prolungamento di contratto da 8 milioni di euro a stagione, il portiere e il suo agente Mino Raiola ne chiedono 10. Una richiesta che la Juve sembra disposta a poter coprire. Cosa resta al Milan per poter provare a convincere Donnarumma a rinnovare? Come sottolinea la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, c'è una proposta di rinnovo "solo" biennale, fino al 2023.