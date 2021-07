Davide, al Corriere dello Sport, ha parlato del prossimo campionato: "L’Inter è un passo avanti a tutte perché è campione d’Italia, dunque è la favorita d’obbligo. Subito dietro metto la Juve, che come organico e monte ingaggi non teme confronti. Noi lo scorso anno siamo arrivati secondi e nessuno ci credeva. Non so come sarebbe andata se avessimo avuto Ibra tutto l'anno, ma fino a quando lo abbiamo avuto siamo stati davanti noi. Calhanoglu? Gli auguro il meglio e sarò contento di rivederlo al derby, ma state certi che darò tutto per batterlo".