Adesso è ulteriormente chiaro:sarà un giocatore della Juventus una volta sistemati tutti i dettagli con il Santos. Da subito o da gennaio, ma l'attaccante ha scelto i bianconeri. Ne è riprova anche la mossa delche, preso atto della volontà del calciatore, ha deciso di non rilanciare con il ragazzo o con il Santos, rassegnandosi alla scelta sulla. La richiesta si aggira intorno ai 6 milioni di euro, ma difficilmente la Juve arriverà ad accontentare il. Se non si dovesse trovare l'accordo subito, i bianconeri aspetteranno gennaio per prenderlo a zero.