L'ex attaccante juventino Mario Mandzukic è rientrato in Italia nell'ultimo mercato di gennaio accettando l'offerta del Milan: 1,8 milioni di euro per sei mesi, con opzione di rinnovo per un'altra stagione in caso di qualificazione alla Champions League e raggiungimento di un certo numero di presenze. Per adesso la scommessa del club rossonero non sembra aver particolarmente pagato, come sottolinea approfonditamente Calciomercato.com: "Mandzukic avrebbe dovuto essere l’alternativa più credibile a Ibrahimovic, ma si è fatto male proprio nella prima e unica partita giocata dall’inizio, in Europa League contro la Stella Rossa. La diagnosi: lesione al bicipite femorale sinistro. Sei le partite saltate in campionato, tre in Europa League: fanno 9 in totale contro le 5 giocate (per un totale di 157 minuti in campo). Poche, decisamente poche per Mario, che sta lavorando sodo durante la sosta per superare l’infortunio e rimettersi alla pari coi compagni.