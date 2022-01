Un big match come quello tra Juve e Milan non può che essere sempre ricco di temi. Lo sarà anche questa domenica, quando i bianconeri, recenti protagonisti di due belle vittorie contro l'Udinese e la Sampdoria (in Coppa Italia), affronteranno la squadra di Pioli reduce invece dall'amara sconfitta con lo Spezia. Uno dei giocatori di cui inevitabilmente si parlerà sarà l'ex Zlatan Ibrahimovic, che andrà senz'altro a caccia di un gol, anche per rompere un lungo digiuno: l'attaccante svedese, infatti, non segna in campionato a San Siro da ben quattro mesi (l'ultima volta fu contro la Lazio).