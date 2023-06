Intervistato da Il Corriere della Sera, l'ex presidente delGiuseppeha svelato anche un aneddoto che vede coinvolto Gianni. Ecco il suo racconto: "Mi convocò a Torino: “Voglio Paolo”. Glielo ridò fra un anno, replicai. “No, adesso”. Andammo alle buste. Io lo valutai 2,4 miliardi di lire, l’Avvocato 900 milioni. Quello stesso anno il Vicenza fu retrocesso in serie B. Capito come funziona il calcio?". Rossi infine tornò alla: "Agnelli mi diede anche 1 miliardo in nero. Non rammento come lo spesi, giuro".