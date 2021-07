Circa un anno fa, il primo giocatore chiesto da Andrea Pirlo ai dirigenti della Juventus era lo spagnolo del Real Madrid. Un anno dopo il giocatore è sempre lì nella lista bianconera, anche se però l'interessamento si è un po' raffreddato e ora, secondo La Gazzetta dello Sport, per il giocatore si è fatto avanti il Milan: Maldini ha fatto un sondaggio sul giocatore in uscita dai Blancos, che considera un'alternativa a Dusan Tadic dell'Ajax per il quale il ds Overmars non ha aperto alla cessione.