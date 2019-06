Viavai a Casa Milan: il mercato rossonero si è improvvisamente infiammato e, nella mattinata in cui alla 'Madonnina' Rade Krunic ha iniziato le visite mediche, in sede è arrivato Giuseppe Riso. Il motivo dell'incontro si chiama Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo che la società vorrebbe mettere a disposizione di Marco Giampaolo. I neroverdi puntano ad incassare 25 milioni di euro, Maldini lavora per abbassare la richiesta. E la Juventus? Anche Paratici negli scorsi giorni era tornato a parlare di Sensi con il Sassuolo: un'opportunità di mercato, un possibile colpo "low cost" per la mediana di Sarri, ma non una priorità. E adesso il Milan può definitivamente chiudere l'affare.