Ivan Gazidis sta tornando in Italia dopo il periodo di cure a New York. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sull'agenda dell'amministratore delegato del Milan ci sono il nuovo stadio, i rinnovi dei contratti in scadenza a giugno dell'allenatore Pioli e del centrocampista Kessié oltre al mercato invernale: occhi sul centravanti, seguito anche da Inter e Juventus.