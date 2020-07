Rade Krunic, centrocampista del Milan, parla alla vigilia della sfida con la Juve ai microfoni di Milan TV: "Siamo pronti alla terza sfida in pochi giorni? Ci siamo preparati come per tutte le altre partite. Sono l’aspetto mentale ora siamo più forti di prima, questa partita arriva al momento giusto per noi. Fisicamente non è facile ma andiamo avanti con l’entusiasmo".



CLIMA IN SPOGLIATOIO - "Siamo finalmente diventati una squadra vera e forte. Supportiamo sempre i nostri compagni, è la strada giusta".