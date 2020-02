Brutte notizie in casa Milan. Sulle ali dell’entusiasmo per il momento positivo maturato in seguito a convincenti prestazioni sul campo, la squadra di Pioli non può sorridere però per quanto riguarda l’infermeria. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Simon Kjaer, difensore uscito prematuramente nella gara contro il Torino, avrebbe riportato una lesione del muscolo bicipite femorale di basso grado della coscia sinistra. È a rischio per il ritorno di semifinale di ritorno contro la Juventus. Tra le fila rossonere, lavoro individualizzato sul campo per Hakan Calhanoglu, Mateo Musacchio e Lucas Biglia. Trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra per Alexis Saelemaekers.