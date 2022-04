Intervenuto a margine dell'evento che lo ha visto ricevere il premio intitolato a Davide Astori per aver contribuito a salvare Christian Eriksen, il difensore del Milan Simon Kjaer ha parlato anche di alcuni giocatori azzurri, con un riferimento particolare al capitano della Juve Giorgio Chiellini. Ecco il suo commento: "Se penso a giocatori italiani dal profilo internazionale, non posso non menzionare Donnarumma, un portiere fantastico con il quale sono stato felice di condividere parte della mia esperienza al Milan. Anche Verratti, che per me è uno dei migliori tre al mondo nel suo ruolo. E poi mi ha sempre fatto impressione Chiellini, che è uno dei migliori in assoluto in fase difensiva".