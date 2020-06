Simon Kjaer, a Rai Sport, ha parlato di Juve-Milan.



SENSAZIONI - "Dopo tre mesi entrare in campo è una cosa speciale. dopo questo periodo difficile sono contento di tornare in campo. Una partita come quella di stasera è bella. E’ stato difficile, soprattutto mi mancava molto il calcio. In queste situazioni il calcio non è importante. Abbiamo avuto problemi più importanti in Italia. Sono contento di ricominciare".



LA GARA - "Mi aspetto una partita difficile, contro la Juve lo è sempre. Dobbiamo fare un’ottima gara per passare, ma siamo pronti e positivi. Dobbiamo credere di poter fare un buon risultato. Gare senza pubblico? Non avevo giocato contro il Genoa. I tifosi mancano di sicuro, ma la situazione è questa".