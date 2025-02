Milan-Juventus Women 0-6, le PAGELLE: Girelli incanta anche il Milan, Krumbiegel è tornata

AFP via Getty Images



Milan-Juventus Women, le pagelle

Un campo pesantissimo quello del Puma House of Football ex centro Sportivo Vismara dove la Juventus Women di Max Canzi è ospite del Milan. Bianconere che si impongono per 6-0 con la tripletta di Cristiana Girelli e i goal di Bergamaschi, Boattin e Vangsgaard. Le nostre pagelle:chiamata in causa pochissimo ma quando succede c'è.la migliore del reparto arretrato. Senza paura e con personalità.solida, entra bene con sostanza.- una chiusura incredibile su Laurent nella ripresa. Nel primo tempo tiene Ijeh bene.

rispetto alle gare precedenti sembra in difficoltà. Tiene Renzotti con qualche difficoltà.due goal nascono da lei e si procura anche un calcio di rigore. Sembra essere tornata quella vista ad inizio stagione e si sorride.qualche intervento in scivolata con i giusti tempi ma qualche pallone di troppo perso.Cernoia la mette in difficoltà. Non entra mai nel vivo del gioco e anzi, la numero 5 bianconera ha anche troppo spazio.goal e assist, che il periodo buio sia alle spalle? Forse ha trovato la giusta collocazione.corre sulla fascia ma viene cercata poco, si divora un'occasione a tu per tu con Giuliani ma poi appoggia in porta.brilla come al solito ma è comunque una buona gara su un campo difficile.frizzante ma non abbastanza, quanto le manca segnare.sbaglia un goal in avvio, ma poi non c'è più gara. Tripletta, lascia il campo tra gli applausi dopo un'ora. Quando c'è da lottare Girelli c'è, come farne a meno?.entra in punta di piedi e con qualche difficoltà ma poi si mangia la difesa rossonera.un assist a Boattin poi esce lentamente dalla gara.S.V.era importantissimo tornare alla vittoria con il Milan che aveva il coltello tra i denti e lo fa nel migliore dei modi.





