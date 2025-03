Milan-Juventus Women, 2-2 le PAGELLE: finalmente Beccari, Bergamaschi troppe emozioni da ex?

Getty Images



Milan-Juventus Women, le pagelle

La Juventus Women pareggia contro il Milan e rimanda l'appuntamento Champions. A segno Girelli e Beccari per le bianconere. Queste le nostre pagelle:vola, quando serve. Anche sul rigore intuisce ma non ci arriva.duella, con qualche momento non impeccabile, ma Dompig e Ijeh non sono clienti facili.Ijeh è veramente di difficile gestione, nei primi minuti infatti riesce a sorprendere anche Emma Kullberg che sale in cattedra con il passare dei minuti.ingenua a farsi passare davanti e ad abbattere Renzotti provocando il rigore per il Milan.

la grande ex forse si lascia sopraffare dalle emozioni. Sbaglia tanto, a tratti tantissimo e si lascia sorprendere su situazioni semplici.frizzante, brillante, dribbla ed entra bene.- non è solo interventi in scivolata e abilità difensive, è qualità e visione di gioco oltre a fisicità e corsa. Una nota più che lieta.- si lascia intimidire dalla densità delle maglie rossonere. Fa davvero fatica ma probabilmente è anche stanca.corre e mette grinta.parte con qualche difficoltà ma cresce con il passare dei minuti. Un'altra buona gara.la ribalta lei. Due lampi, due assist al bacio. La stoffa della fuoriclasse, ma con il giusto pizzico di altruismo.ma quanto segna Cristiana Girelli? Decisiva, fondamentale.assente. Gioca in posizione di trequartista ma si perde e spesso perde anche il pallone di conseguenza.finalmente. Entra e dopo tre minuti segna sbloccandosi e riaprendo la rimonta.serviva vincere per andare in Champions, beffato dal Milan sul finale.





