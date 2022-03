Al Centro Sportivo Vismara di Milano scende in campo la Juventus Women per la semifinale di andata di Coppa Italia. Le avversarie sono il Milan femminile di Maurizio Ganz che dovrà ancora far fronte all'assenza di Martina Piemonte ferma ai box a causa della lesione del legamento collaterale del ginocchio. Le bianconere cercano il riscatto dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma della scorsa settimana.



IL TABELLINO



Marcatrici: 8' Girelli (J), 30' Nilden (J), 62' Girelli (J), 84' Rosucci (J), 89' Bonfantini (J), 90' Bonfantini (J), 93' Thomas (M)



Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf (63' Hyyrynen), Gama, Sembrant, Boattin; Cernoia (66' Zamanian), Pedersen (77' Caruso), Grosso (77' Rosucci); Bonansea (63' Bonfantini), Girelli, Nilden. All. Montemurro.

A disposizione: Aprile, Forcinella, Panzeri, Hyyrynen, Rosucci, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Hurtig



Giuliani; Codina, Agard, Fusetti (67' Stapelfeldt); Thrige, Adami (74' Selimohdzic) , Grimshaw, Tucceri; Thomas, Longo, Bergamaschi.Ganz.A disposizione: Babb, Cazzioli, Arnadottir, Stapelfeldt, Selimohdzic, Premoli, Miotto, Cortesi, Dal BrunArbitro: Paolo BitontiAmmonite: Pedersen (J), Tucceri Cimini (M)94' - Si conclude il match al Vismara93' - Da calcio d'angolo segna il gol della bandiera il Milan con Lindsey Thomas91' - Ancora Agnese Bonfantini sulla fascia destra calcia in porta, pasticciano Giuliani e Thrige, la Juve segna il sesto gol89' - Bonfantini ancora, in solitaria salta tutta la difesa del Milan e Laura Giuliani. Manita.84' - Bonfantini si invola sull'esterno, si inserisce bene Rosucci che batte Giuliani68' - Greta Adami prova il tiro in porta ma è brava Boattin a salvare sulla linea62' - Grandissimo tiro di Cristiana Girelli che supera ancora Laura Giuliani46' - Longo sola davanti a Peyraud Magnin calcia di poco al lato45' - Finisce il primo tempo30' - Tiro a giro di Nilden che raddoppia26' - Ci prova Agard dalla distanza ma non inquadra la porta11' - Ci prova il Milan con Lindsey Thomas che prova a calciare a giro, respinge bene Peyraud-Magnin8' - Da calcio d'angolo il pallone arriva a Cristiana Girelli che porta in vantaggio la Juve6' - Longo serve bene Bergamaschi che si accentra e calcia ma è attenta Peyraud-Magnin ancora4' - Lancio per Thomas, brava Peyraud-Magnin in uscita1' - Inizia il match al Vismara