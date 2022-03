Juventus Women straripanti e con più di un piede in finale di Coppa Italia: al Vismara, contro il Milan di Ganz, le ragazze di Montemurro ne fanno addirittura 6 nella semifinale d'andata.



IL TABELLINO DEL MATCH



Marcatrici: 8' Girelli (J), 30' Nilden (J), 62' Girelli (J), 84' Rosucci (J), 89' Bonfantini (J), 90' Bonfantini (J), 93' Thomas (M)



Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf (63' Hyyrynen), Gama, Sembrant, Boattin; Cernoia (66' Zamanian), Pedersen (77' Caruso), Grosso (77' Rosucci); Bonansea (63' Bonfantini), Girelli, Nilden. All. Montemurro.

A disposizione: Aprile, Forcinella, Panzeri, Hyyrynen, Rosucci, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Hurtig



Milan (3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti (67' Stapelfeldt); Thrige, Adami (74' Selimohdzic) , Grimshaw, Tucceri; Thomas, Longo, Bergamaschi. All. Ganz.

A disposizione: Babb, Cazzioli, Arnadottir, Stapelfeldt, Selimohdzic, Premoli, Miotto, Cortesi, Dal Brun