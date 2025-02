Getty Images



Milan-Juventus Women, la cronaca

calcio d'inizio alle 15



Milan-Juventus Women, le formazioni ufficiali

Milan

in attesa

Juventus Women

in attesa

Torna in campo la Juventus Women di Max Canzi reduce dal pareggio interno a Biella per 1-1 di una settimana fa contro il Napoli Femminile di David Sassarini. Bianconere alla ricerca di una vittoria che manca da due partite (contro Lazio in Coppa Italia e Napoli in campionato). Il Milan però ha assoluta necessità di vittoria per le speranze di approdare in poule Scudetto nella seconda metà di stagione. Una gara con il coltello tra i denti.