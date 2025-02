Milan-Juventus Women, Canzi: 'Importante tornare alla vittoria, la compattezza è il valore aggiunto di questo gruppo'

Getty Images

Le parole di, allenatore della, dopo la roboante vittoria contro il Milan che vale il primo posto matematico, in attesa di disputare la Poule Scudetto."Era importante tornare alla vittoria perché arrivavamo da un periodo non ottimale dove avevamo raccolto poco, soprattutto nell'ultima partita dove la prestazione c'è stata. Le partite vanno sempre analizzate per la prestazione e non il risultato. I tifosi è normale che guardino solo il risultato, noi che facciamo questo mestiere dobbiamo essere equilibrati e insisto che settimana scorsa avevamo fatto una bella prestazione, oggi abbiamo fatto una prestazione simile e abbiamo creato tanto ocntro una squadra che rispetto molto e che veniva da un buon momento".

"Periodo strepitoso, è una ragazza importantissima per il nostro gruppo, è una leader, è importante sia dal punto di vista tecnico che da quello caratteriale"."E' ancora lunga, mancano ancora otto partite. Noi dobbiamo solo pensare a noi. Anche perché nelle ultime otto partite avremo sicuramente dei momenti di difficoltà. Le avremo e le avranno gli altri, quindi dobbiamo essere equilibrati. Otto partite più la Coppa Italia, quindi speriamo tre, se saremo bravi".- "Il fatto di non perdere mai la testa nei momenti di difficoltà, queste regazzo remano tutte nella stessa direzione. La compattezza di questa gruppo è una delle cose che mi rende più orgoglioso e ci potrà portare tanti risultati".