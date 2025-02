Milan-Juventus Women, Bergamaschi: 'Vincere aiuta a vincere, ci aspetta una Poule Scudetto impegnativa'

Getty Images

Latravolge 6-0 ile torna a riassaporare il gusto della vittoria in campionato. Al termine del match ha parlato Valentina Bergamaschi, difensore bianconera, che ha analizzato l'andamento della gara e il prosieguo della stagione. Bergamaschi, che ha vestito la maglia del Milan per sei anni e mezzo, ha anche segnato il proverbiale gol dell'ex."Non ho voluto esultare per rispetto della società Milan, sono stata qui sei anni. Mi hanno fatto crescere, mi hanno preso dopo un brutto infortunio e a loro devo tanto. Ora è un nuovo capitolo della mia vita, sono contenta di essere entrata, di aver segnato e di aver aiutato la squadra a vincere".

"Una frase che mi piace molto è "Vincere aiuta a vincere". Abbiamo fatto sei gol, uno diverso dall'altro, e questo serve anche per prendere abitudine nel gioco e in quello che proviamo ogni giorno in allenamento. Dobbiamo ringraziare anche tutto la staff tecnico che lavora con noi, dietro le quinte, tutta la settimana. Vediamo questa Poule Scudetto come andrà ma siamo contente di aver chiuso al primo posto"."Avevo un po' di timore nell'affrontare le mie ex compagne perché venivano da un momento molto positivo. Loro hanno una grande forza in casa, ma siamo arrivate qui con la testa giusta e abbiamo portato a casa il risultato"."Sarà una Poule Scudetto molto impegnativa perché il campionato è stato molto avvincente, dove nessun risultato è mai stato scontato. Dobbiamo fare ancora tanto e lavorare giorno dopo giorno".