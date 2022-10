Una gara shock quella della Juventus Women che a Zanica viene travolta dal Milan per 4-3. Le bianconere non avevano mai subito quattro gol in Serie A femminile dalla loro fondazione. Una partita pessima, complici forse le scorie della gara contro lo Zurigo disputata appena 48 ore prima. Questi i nostri voti:Una palla non trattenuta, non grandi colpe in occasione delle reti, poteva forse fare di più.- La sua partita è un film horror. Sul raddoppio di Asllani le fornisce un assist. In occasione del terzo gol firmato da Martina Piemonte è proprio lei a tenerla in gioco. Probabilmente la peggiore in campo. Dal 56'6 entra e regala grinta alle compagne, oltre che maggiore stabilità difensiva.- Forse stanca, non ci sono grandi spiegazioni. Si fa surclassare da Piemonte per l'assist di testa ad Asllani, in occasione del poker rossonero poi Mesjasz le taglia dietro e lei non si accorge.Anche lei come tutta la difesa della Juventus oggi fa acqua da tutte le parti. Nella rete del vantaggio Milan si fa superare nettamente da Asllani.- Non una grande gara, si vede poco. Sicuramente la migliore del reparto difensivo.Perde qualche pallone di troppo. Non di certo la sua migliore gara, perde spesso i duelli con Dubcova.Ci prova. Non incide molto ma per lo meno mette grinta alla gara. Dal 63'6,5 da due suoi cross scaturiscono i gol di Girelli.Forse una di quelle più in partita, prova ad inserirsi e a costruire qualcosa. Dal 635 non riesce ad entrare in gara.Dal suo mancino scaturisce il primo gol della Juventus. Poi poche altre luci. Dal 56'5,5 il suo ingresso non ha l'effetto sperato.Movimento intelligente che permette a Bonfantini di andare a segno. Lavora spesso spalle alla porta ma le arrivano davvero pochi palloni. Dal 66'6,5 le bastano due minuti per trovare il gol, probabilmente uno dei più semplici della carriera, ma comunque dimostra di esserci. Sul finale non molla mai e raddoppia anche.Parte bene, poi si spegne. Molto intelligente a calciare alto in occasione della rete, nel primo tempo una grande prestazione ma poi esce dalla gara.Una Juve che non è mai in partita. Forse sottovaluta l'avversaria. Certo, gli errori delle singole pesano. Ora obiettivo Champions contro il Lione.