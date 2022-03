di Miriana Cardinale, inviata al Vismara

Vince la Juventus Women al Vismara di Milano. In rete per due volte Cristiana Girelli e Agnese Bonfantini, poi marcatura signora di Amanda Nilden e Martina Rosucci. Le bianconere superano la sfida di andata della semifinale di Coppa Italia. Ora ritorna il campionato dove le bianconere sono attese dal Napoli sabato prossimo. Queste le pagelle:



PEYRAUD-MAGNIN 7 -Dei buoni interventi su Longo e Bergamaschi, partita attenta.



LUNDORF 6 - Partita di contenimento con un'avversaria non semplice come Bergamaschi, in avanti si vede poco. Dal 63' Hyyrynen 6 pochi i palloni toccati, viene saltata da Bergamaschi in un'occasione,



GAMA 6,5 - Non si fa mai saltare dalle avversarie, partita precisa. Di testa è impeccabile.



SEMBRANT 6 - Perde un rimpallo con Thomas che sarebbe potuto costare davvero caro. Per il resto precisa.



BOATTIN 7 - Salva un pallone miracoloso sulla linea. Una grandissima partita, una delle migliori in campo.



GROSSO 6 - Luci e ombre. A tratti in partita, in altri momenti sparisce. Si fa superare da Adami in un paio di occasioni. Dal 81' Rosucci 7 entra e segna subito.



PEDERSEN 6 - Recupera parecchi palloni in mezzo al campo, ma spesso viene superata dalle centrocampiste rossonere.



CERNOIA 7 - Decisivo il suo assist per la rete del vantaggio di Cristiana Girelli. Dal 66' Zamanian 6,5 entra e rende frizzante il gioco, buona prestazione.



NILDEN 7 - Segna il gol del raddoppio con un bel tiro a giro dal limite, si propone molto in avanti. Una bella prestazione, sfiora il raddoppio.



GIRELLI 7,5 - È tornata, lotta molto spalle alla porta. Occupa bene l'area e segna due gol. Senza dubbio la migliore in campo.



BONANSEA 6 - Alla ricerca della miglior condizione, non riesce ad incidere particolarmente sulla sfida. Dal 63' Bonfantini 7,5 una spina nel fianco per il Milan. Entra e segna una doppietta.



All. Montemurro 7 - La sua squadra è tornata ad avere fame e voglia di vincere. Ora spazio al campionato.