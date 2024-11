Sì, è possibile unasenza centravanti. Ma non vuol dire che sia addirittura più pungente.all'intervallo e non è che ci siano state grosse occasioni, nemmeno tante emozioni. Una buona notizia per entrambe le squadre, che nella ripresa potranno provare a sciogliersi e a ripartire. Magari per la vittoria.In un San Siro strapieno, a emergere è il centrocampo bianconero, molto più dell'attacco rossonero. Tra Yildiz e Conceicao meglio il primo. E sull'esperimento falso nueve...