In vista del big match di sabato 23 novembre, Thiago Motta deve fare i conti con una rosa decimata da infortuni, tra chi si è fermato recentemente e chi, per problemi fisici prolungati, ha già chiuso la stagione. Una situazione che costringe il tecnico bianconero a scelte obbligate.Nonostante la possibilità di attingere dalle giovanili, Motta ha deciso di viaggiare verso Milano con una rosa ridotta al minimo, portando appena 18 giocatori. Una panchina cortissima, quasi un'eccezione nel calcio moderno, dove le squadre tendono a sfruttare al massimo le opzioni disponibili per affrontare sfide di questo livello.