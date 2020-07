Higuain e Bonucci contro il recente, inglorioso passato. Ma anche sfida tra titani, Cristiano Ronaldo contro Ibrahimovic. Juventus-Milan sarà una partita dalle molteplici sfide interne, preziosa per consolidare le rispettive posizioni in classifica. Attraverso il sito ufficiale, il club bianconero ha analizzato dati e numeri sui precedenti tra le due squadre.



"I ROSSONERI CONTRO LA JUVE Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha pareggiato più partite (54) e subito più gol in Serie A (215).



12 VOLTE IMBATTUTI La Juventus è imbattuta nelle ultime 12 partite contro il Milan contando tutte le competizioni (9V, 3N): è la striscia più lunga per i bianconeri nella storia di questa sfida.​



84 PRECEDENTI A MILANO Sono 84 le sfide in casa del Milan, con la Juventus in trasferta: il bilancio si compone di 28 vittorie interne, 33 pareggi e 23 successi esterni".