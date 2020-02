A un giorno dalla semifinale di andata di Coppa Italia, Juventus e Milan si preparano mentalmente per dare una risposta in seguito agli scivoloni della giornata di campionato appena passata (sconfitta contro il Verona per la Juve, sconfitta nel derby per il Diavolo). Tra i rossoneri, c’è un dubbio di formazione in attacco: chi affiancherà Ibrahimovic? Lo svedese è sicuro di un posto da titolare, dall’alto dell'esperienza suoi 38 anni e del peso specifico che riveste in squadra, affianco a lui uno tra Rebic e Rafael Leao. Secondo la Gazzetta dello Sport, per ora il ballottaggio lo sta vincendo il croato, per quello che ha mostrato di recente (doppietta decisiva contro l’Udinese, gol vittoria contro il Brescia e rete illusione nel derby). Il portoghese invece, è stato seduto in panchina per 80 minuti contro l’Inter: per scalare le gerarchie deve dimostrare qualcosa in più a Pioli.