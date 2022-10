Scende in campo la Juventus Women a Zanica. Le bianconere affrontano il Milan di Maurizio Ganz reduce dalla brutta sconfitta nel derby per mano dell'Inter della scorsa settimana. Non è della gara Pauline Peyraud-Magnin. Assenza dell'ultim'ora per Barbara Bonansea, precauzionale a causa di un leggero affaticamento.Milan (3-5-2): Giuliani; Mesjasz, Fusetti, Arnadottir; Soffia, Adami, K.Dubcova, Grimshaw, Bergamaschi; Asllani, PiemonteA disposizione: Thrige, Carage, Vigilucci, Thomas, Dubcova M.,Tucceri Cimini, Babb, Zanini, Beka.Aprile; Lundorf, Gama, Sembrant, Nilden; Rosucci, Pedersen, Caruso; Cernoia, Cantore, Bonfantini.A disposizione: Forcinella, Lenzini, Duljan, Salvai, Boattin, Gunnarsdóttir, Grosso, Zamanian, Girelli