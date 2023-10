Non solo il derby della Mole, in campo alle 19 anche la Juventus Women di Joe Montemurro che al Puma House Of Football, ex centro sportivo Vismara, affronta il Milan di Maurizio Ganz e dell'ex Andrea Staskova. Grande assente per Joe Montemurro sarà Sara Gama alle prese con un affaticamento alla coscia sinistra. Rientrano quindi Frederica Cafferata che ha smaltito il problema al piede destro e Linda Sembrant. C'è anche Ilaria Toniolo che ha scontato la squalifica rimediata con la maglia del Cittadella.Milan: in attesaJuventus Women: in attesa