SEGUI IL LIVE CON ILBIANCONERO

Lo Scudetto è ormai sfumato ma la Juventus Women torna in campo oggi contro il Milan alla ricerca di un punto prezioso che regalerebbe la qualificazione alla prossima Women's Champions League, obiettivo delle bianconere. In campo la squadra di Joe Montemurro per la sfida contro il Milan di Maurizio Ganz che in questa Serie A ha già battuto le bianconere. Assenti Cristiana Girelli e Julia Grosso.IL TABELLINOMarcatrici: 1' Nystrom (J), 44' Lenzini (J), 51' Piemonte (M), 53' Vigilucci (M), 64' Nystrom (J), 66' Dompig (M)Milan (4-3-3): Giuliani, Thrige, Nouwen, Fusetti, Bergamaschi; Adami (83' Mascarello), Dubcova K. (46' Thomas), Grimshaw; Vigilucci, Piemonte, Dompig (76' Soffia). All. GanzA disp. Sevenius, Carage, Fedele, Dubcova, Crevacore, Babb.Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin, Lenzini, Sembrant, Salvai (46' Nilden), Boattin; Caruso, Gunnarsdottir, Cernoia (69' Pedersen); Cantore (83' Duljan), Nystrom, Bonansea. All. Montemurro.A disp: Forcinella, Gama, Nilden, Simon, Schatzer, Beerensteyn.Ammonite: Piemonte (M), Lenzini (J)87'- Piemonte serve Soffia in profondità, uscita bassa di PPM che blocca il pallone83'- Cambio Milan esce Adami ed entra Mascarello83'- Cambio Juve entra Duljan ed esce Cantore76'- Cambio Milan esce Dompig ed entra Soffia75'- Colpo di testa di Gunarsdottir, alto sulla traversa69'- Cambio Juve, esce Cernoia ed entra Pedersen66'- GOL MILAN con il cross in mezzo di Nowuen che trova la testa di Dompig sulla linea che trova il gol65'- Ammonita Lenzini per fallo su Dompig63'- GOL JUVE assist in profondità di Cernoia a trovare Nystrom che sola davanti a Giuliani calcia all'incrocio, imprendibile53'- GOL MILAN cross di Bergamaschi per la testa precisa di Vigilucci che pareggia i conti51'- GOL MILAN con Piemonte in azione personale salta due giocatrici della Juventus e appoggia il pallone in porta48'- Tentativo di Piemonte dalla distanza che lascia partire una botta, respinge PPM in calcio d'angolo46'- Cambia la Juve: esce Salvai ed entra Nilden46'- Cambia il Milan: esce Dubcova K. ed entra Thomas46'- Via alla ripresaINTERVALLO44'- GOL JUVE cross da sinistra di Caruso, la difesa del Milan allontana ma arriva Lenzini con il destro a rimorchio che calcia al volo, grande festa tra le bianconere e primo gol per il terzino40'- Cantore fa tutto da sola e prova la gran conclusione dal limite, non inquadra lo specchio della porta30'- Piemonte lanciata contro PPM si butta in scivolata e colpisce l'estremo difensore bianconero, ammonita28'- Conclusione di Nystrom dal limite dell'area con il mancino, palla debole preda facile di Giuliani13'- Occasione Milan con Piemonte che si trova a tu per tu con PPM e prova il tocco sotto ma le chiude lo specchio l'estremo difensore della Juventus1'- GOL JUVE con Nystrom che su sponda di Caruso svetta di testa e sblocca subito la garaCALCIO D'INIZIO