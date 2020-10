2







di Andrea Menon, inviato a San Siro

La Juventus Women vince 1-0 a San Siro nella prima storica partita giocata dal calcio femminile alla Scala del Calcio. Decide il gol di Girelli, ora le bianconere sono in vetta alla classifica.



LE PAGELLE:



Giuliani 6.5 - Sempre sicura, sempre precisa. Ci mette i pugni quando deve, esce bene ed è attenta. Il Milan le regala tanti palloni sui cross, lei non ne sbaglia nemmeno uno.



Hyyrynen 5.5 - Bene in fase difensiva, ma sbaglia troppi palloni in uscita. La catena destra solitamente funziona meglio.



Salvai 7 - Capitano vista l'assenza di Gama, impeccabile. Non si scompone e comanda da dietro le compagne, interviene sempre con il tempo giusto. Non giocava da febbraio una partita ufficiale, ma non si è notato.



Sembrant 6.5 - Guida il reparto, esperta e puntuale. Sicurezza.



Boattin 6.5 - Due fasi, sempre. Da quando è arrivata è maturata moltissimo, ora Guarino raccoglie i frutti del suo lavoro.



Galli 6.5 - C'è sempre, un po' meno elegante del solito, ma solida. Al 90esimo semina il panico saltando tutto il Milan e sfiora la rete.



Pedersen 7 - Ovunque. Palleggia in possesso, pressa quando deve, recupera e partecipa in zona gol. Va anche vicina al gol.



Rosucci 6 - Sostanza, con qualche incertezza, ma averla è necessario per la Juve. (75' Caruso 6 - Tanta corsa, pochi minuti per mostrare il suo valore)



Bonansea 6.5 - (82' Maria Alves sv - Un paio di guizzi)



Girelli 7.5 - Quando a fine partita si guarda il tabellino la firma decisiva è sempre la sua. Segna un rigore storico: il primo gol del calcio femminile a San Siro, si sblocca contro il Milan e regala alla Juve la vetta della classifica. (82' Hurtig sv)



Cernoia 7 - Conquista il rigore e fa la differenza nel primo tempo. Spina nel fianco. Qualità pura. (75' Staskova 6 - Presenza offensiva, la Juve con lei attacca poco ma è preziosa nel finale)



All. Guarino 7 - La sua Juve è in testa al campionato, ancora una volta. Una partita non spettacolare, ma sufficiente per raggiungere l'obiettivo, in attesa della Fiorentina. Bene il primo tempo, meno qualitativo il secondo. La sua è una Juve con tante facce, quando vince hanno tutte il sorriso.



MILAN - ​Korenciova 6, Bergamaschi 5.5 (87' Vitali sv), Fusetti 6, Agard 6, Tucceri Cimini 6.5, Mauri 5, Jane 6 (87' Spinelli sv), Conc 5 (63' Longo 5.5), Grimshaw 6 (87' Rinaldi sv), Giacinti 5.5, Dowie 6. All. Ganz 6.