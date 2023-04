La Juventus Women al Puma House of Football di Milano contro il Milan. Prima il doppio vantaggio firmato Paulina Nystrom e Martina Lenzini. Poi accorcia le distanze il Milan con Piemonte e trova il pareggio con Vigilucci. Ancora in avanti le bianconere con Nystrom a cui risponde Dompig. Queste le nostre pagelle:Non impeccabile in occasione della rete di Dompig.Primo gol con la maglia della Juventus ed esplode di gioia. Un gran gol. Poi però si perde Piemonte in occasione del gol del Milan.Attenta come di consueto, precisa e non si fa superare. Dal 45'6 un tempo a disposizione, pulita.Qualche colpa di troppo in occasione delle prime due reti del Milan. Nella prima si fa saltare troppo facilmente dalla finta di corpo di Piemonte.Un avvio forte, poi si fa vedere meno in fase offensiva, sufficiente.Una delle migliori in campo. Guerriera si batte su ogni pallone e da un suo cross arriva la rete di Lenzini, una buona gara.Si vede poco. Forse alla ricerca della miglior condizione, non riesce ad incidere nella gara.Fino all'ora di gioco non si era praticamente vista, poi un guizzo che porta all'assist perfetto per il raddoppio di Nystrom. Dal 69'6 ingresso ordinato.Non incide, forse troppo egoista in qualche circostanza.Prima rete con la maglia della Juventus che poi diventa anche una doppietta. Cinica e fredda sotto porta. Finalmente quello di cui la Juventus aveva bisogno.Un avvio in cui spinge e si propone molto. Nella ripresa complice anche la stanchezza si vede meno ma è comunque protagonista di una buona gara. Dal 83'S.V.Un primo tempo giocato su alti livelli con la voglia di riscatto dopo la sconfitta di una settimana fa al Tre Fontane. Nella ripresa la sua squadra sembra essere meno lucida.