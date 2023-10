La Juventus Women al Puma House of Football è ospite del Milan per la terza giornata di Serie A femminile. Porta a casa i tre punti grazie ad Arianna Caruso. Queste le nostre pagelle:Brava a deviare il cross di Guagni in angolo nel primo tempo.Ruolo inedito, Montemurro la schiera a destra. Un avvio con qualche difficoltà ma cresce con il passare dei minuti. Da una sua ripartenza nasce la conclusione di Bonansea che impegna Giuliani.Avvia un duello con la ex di turno Andrea Staskova, se la cava bene e riscatta l'errore commesso contro la Samp. Legge bene molte situazioni, buona la sua gara.Solida, non brillante come le prime apparizioni ma fa il suo lavoro bene.Un primo tempo in sordina, un solo scavetto preciso per Grosso. Nella ripresa avvia un duello con Lauriente in velocità che dura 45 minuti, tiene bene.Nuovo ruolo, più lontana dalla porta. Forse non esalta al meglio le sue caratteristiche. Alla fine però è lei che regala i tre punti.Nel primo tempo la più viva. Nella ripresa cala, si fa vedere meno.Un bel primo tempo, sempre nel vivo dell'azione, propositiva. Dal 46'5 entra in campo ma non in gara. Lenta e fuori dal gioco.Ammonizione doverosa per fallo su Bergamaschi che stava scappando. Di certo non replica la gara contro la Sampdoria, si vede poco. Dal 64'6,5 salta subito Guagni e calcia in porta facendo fare gli straordinari a Giuliani. Sul gol di Caruso ci mette lo zampino.Poteva fare meglio di testa sul pallone di Girelli, spreca qualcosa di troppo però spende e lavora molto per la squadra. Dal 92'S.V.Non la sua miglior prestazione ma quando si accende può fare la differenza: il cross per la testa di Beerensteyn lo dimostra. Dal 64'6 brava in occasione dell'assist chiave per Caruso.Probabilmente al gol di Caruso tira un sospiro di sollievo anche lui. Bisogna tenere il passo della Roma e l'intuizione di Nystrom e Bonansea è vincente.