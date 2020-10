4







di Andrea Menon, inviato a San Siro



Appuntamento con la storia. Per la prima volta a San Siro. Il calcio femminile fa l'esordio in un tempio del calcio italiano e, dopo la gara dello Stadium dello scorso anno, Milan-Juventus Women questa sera si giocherà alla Scala del calcio. Fischio d'inizio alle 20.45 per il big match della quarta giornata di Serie A: entrambe a punteggio pieno, ci si gioca la vetta della classifica. In diretta su IlBianconero.com, con approfondimenti e pagelle.



STATISTICHE - Perfetto equilibrio nei tre precedenti di Serie A tra Milan e Juventus: un successo interno per entrambe le formazioni e un pareggio in casa delle rossonere della scorsa stagione. Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha la più bassa media punti in Serie A (1.3 a partita) - il Brescia l'altra con cui non arriva a 2 di media (1.5). La Juventus ha subito tre gol finora in campionato. Cristiana Girelli e Valentina Giacinti sono le due giocatrici che hanno tentato più tiri in questa Serie A (18 a testa) - tuttavia la centravanti bianconera ha segnato il doppio dei gol della rivale rossonera (4 v 2). Barbara Bonansea è l'unica giocatrice capace di segnare più di una rete nelle sfide di Serie A tra Milan e Juventus: per lei due gol, grazie alla doppietta nel febbraio 2019.



IL TABELLINO



Milan-Juve: 0-1



Marcatori: 12' Girelli



MILAN (4-3-1-2): Korenciova, Bergamaschi, Fusetti, Agard, Tucceri Cimini, Mauri, Jane, Conc, Grimshaw, Giacinti, Dowie. All. Ganz.



JUVE WOMEN (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Galli, Pedersen, Rosucci; Bonansea, Girelli, Cernoia. All. Guarino. A disp. Bacic, Tasselli, Giordano, Caruso, Maria Alves, Zamanian, Hurtig, Lundorf, Staskova



Arbitro: Mercenaro.



Ammonizioni: Hyyrynen (J)



LA DIRETTA:



60' Chance Juve! Bonansea da calcio d'angolo pesca Girelli sul secondo palo, conclusione al volo con il destro, alta!



54' Ancora Milan in avanti dopo aver recuperato palla, dribbling secco di Dowie in area, al momento del tiro chiude tutto Boattin.



53' Occasione Milan! Cross pericoloso dalla sinistra, si avventano in tre sul pallone a centro area, la sfera sfila e non viene spinta in porta. Chiesto un fallo dalle rossonere, ma viene fischiato il fuorigioco.



52' Giallo per Hyyrynen, entrata in ritardo.



47' Subito la Juve: cross da destra su cui si avventa Bonansea, colpo di testa che manda a vuoto Korenciova ormai battuta, ma la palla viene allontanata dalla difesa rossonera.



46' Sono le 21.47, via alla ripresa.



45+1' Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo.



42' Brivido Juve: Dowie raccoglie un pallone al limite e fa girare il destro, Giuliani ferma la palla è a lato sul secondo palo.



36' Giacinti si libera sulla sinistra e mette in mezzo, cross deviato da Pedersen con la mano. Punizione dal limite. Agard calcia, ma Giuliani respinge con i pugni.



31' Juve ancora in avanti: cross di Cernoia dalla destra, Girelli stacca benissimo ma il suo colpo di testa è parato in due tempi.



28' Milan in avanti, Salvai non rischia e sulla pressione mette in fallo laterale.



27' Conclusione bianconera dalla distanza, il tiro di Galli è troppo centrale.



24' Corner di Rosucci, stacca Pedersen, ma di testa mette di poco fuori. Aveva battuto tutti.



23' Pasticcio Milan sulla pressione della Juve, Agard e Korenciova rischiano, Conc mette in angolo.



17' Duro fallo di Mauri su Cernoia, da ammonizione.



15' Fallo di Bonansea, punizione per il Milan dal limite. Giuliani para la conclusione di Agard.



13' Juve ancora in avanti. Soluzione solitaria di Bonansea, ribattuta. Raccoglie Boattin che pesca di nuovo la numero 11 al limite del'area, ma il suo tiro viene bloccato da Korenciova.



12' GOOOL! GIRELLI trasforma dagli undici metri: 1-0, quinto gol in campionato.



11' RIGORE PER LA JUVE. La sbloccano subito le bianconere: percussione di Cernoia che arriva in area di rigore, rientra sul mancino e viene abbattuta.



7' Cernoia batte il corner, ribattuto dalla difesa del Milan, ancora angolo.



6' Bianconere in avanti, recupero e contropiede avviato da Bonansea che serve Girelli in area, il cross della numero 10 non va a buon fine. Sullo sviluppo dell'azione primo calcio d'angolo per la Juve.



4' Pressing Milan, la Juve ribatte le conclusioni dalla distanza e prova ad uscite.



2' Primi palloni gestiti dal MIlan, possesso nella propria metà campo, con la Juve che tenta il recupero.



1' Juve capitanata da Salvai, vista l'assenza di Gama.



1' Sono le 20.46, via alla sfida.