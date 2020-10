1









Basta un gol di Girelli e la Juve Women fa festa: nel tempio di San Siro, le bianconere rompono l'emozione con un rigore della numero dieci. E' 1-0 al fischio finale: la squadra di coach Guarino ora è prima in classifica, con 4 vittorie su 4 e più 2 sul Sassuolo.



IL TABELLINO



Milan-Juve: 0-1



Marcatori: 12' Girelli



MILAN (4-3-1-2): Korenciova, Bergamaschi (87' Vitali), Fusetti, Agard, Tucceri Cimini, Mauri, Jane (87' Spinelli), Conc (63' Longo), Grimshaw (87' Rinaldi), Giacinti, Dowie. All. Ganz.



JUVE WOMEN (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Galli, Pedersen, Rosucci (75' Caruso); Bonansea (82' Hurtig), Girelli (82' Maria Alves), Cernoia (75' Staskova). All. Guarino. A disp. Bacic, Tasselli, Giordano, Zamanian, Lundorf.



Arbitro: Mercenaro.



Ammonizioni: Hyyrynen (J)