Non è bastato il clamoroso gol di Rabiot, ai tifosi della Juve, per dimenticare la pesante sconfitta contro il Milan. Nella notte molti sostenitori bianconeri, sui social, hanno provato da una parte a sdrammatizzare, dall'altra a indicare i colpevoli di questo inaspettato - almeno fino al 60' - capitombolo esterno. Si sono così moltiplicati i "meme" su Twitter e Instagram: sul banco degli imputati soprattutto Rugani e Alex Sandro, ma anche Bonucci non è stato esente da critiche. Solo la sconfitta della Lazio a Lecce non ha reso tragico l'umore del popolo juventino, ma la sensazione è che Dybala e De Ligt ieri sera li abbiano rimpianti proprio tutti…