Non è stata una serata semplice quella del direttore di gara. Molti dubbi su alcune sue decisioni che questa sera era coadiuvato da Bindoni e Fiorito, mentre al Var erano presenti Nasca e Vivenzi. Parte subito in salita il match per lui, infatti al​ Ramsey viene atterrato in area di rigore da Bennacer. Dal replay seguente il rigore sembra netto ma Valeri fa proseguire. Medesima decisione al​ su Kessie che dopo un duello con Cuadrado allarga il gomito colpendo il colombiano, ma il Var non evidenzia un fallo da espulsione.Nel secondo tempo, al 64', Rebic alza il braccio su Cuadrado, ma dopo il silent check Valeri fa proseguire ma il calcio di rigore sembra netto. Al 70' Valeri per un brutto fallo su Paulo Dybala, espelle Theo Hernandez. Nel finale succede di tutto: al 90' ​Crsitiano Ronaldo si inventa una rovesciata, ma il pallone viene colpito con il braccio di Calabria. Dopo il controllo Var, l'arbitro Valeri concede il calcio di rigore. Tanti errori del direttore di gara, voto 4