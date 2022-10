Quantici saranno in campo, questa sera? Un probabile pareggio, con un punteggio da minimi storici. Perché stasera a San Siro gli italiani titolari di Milan-Juventus si conteranno sulle dita di una mano, anzi meno: le ultime proiezioni dicono che si balla tra i tre e i quattro giocatori in campo dal primo minuto. Tonali è la certezza del Milan, mentre le quotazioni di Gabbia, in forte ascesa nelle ultime ore, potrebbero alzare la presenza italiana nella formazione di Pioli. Dall’altra parte guida il solito Bonucci, con Locatelli favorito su Paredes. Lo riporta Gazzetta.