Questa sera a partire dalle 20.45 a San Siro andrà in scena la semifinale di andata della Coppa Italia e che vedrà il Milan affrontare la Juventus. Ecco alcune curiosità e statistiche. Il Milan ha passato il turno in due delle ultime tre semifinali disputate in Coppa Italia - contro la Juventus invece ha passato il turno solo nel 1967, venendo eliminato nelle tre occasioni successive.