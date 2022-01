Dal sito ufficiale della Juventus:



CHIELLO - 550ª presenza con la maglia della Juventus in tutte le competizioni per Giorgio Chiellini - il difensore bianconero inoltre in questo match ha eguagliato Fabio Cannavaro nella classifica per presenze nella storia della Serie A (a quota 421 partite, al 46º posto).



DOPPIA X - Milan e Juventus hanno pareggiato entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 1991/92 – la precedente occasione che invece i rossoneri erano rimasti imbattuti in entrambi i match di un singolo campionato contro i bianconeri risaliva al 2009/10.



CLEAN SHEET - La Juventus è la squadra che ha tenuto la porta inviolata in più gare di Serie A da novembre in avanti (otto volte in 12 incontri).



RETI BIANCHE - Juventus e Milan hanno pareggiato 0-0 una gara di Serie A per la prima volta da dicembre 2007.



DRIBBLING - Nessun giocatore in campo ha realizzato più dribbling di Paulo Dybala nel match (4, come Rafael Leao).