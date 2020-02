Si avvicina la sfida tra Milan e Juventus, match valido per la semifinale di Coppa Italia. Entrambi gli allenatori hanno diversi dubbi di formazione, considerati infortuni e diffidati. Maurizio Sarri dovrà sicuramente fare a meno di Douglas Costa che starà fermo per almeno 20 giorni, dopo l'infortunio subito a Verona. Ecco perchè, il tecnico dei bianconeri starebbe pensando ad un ritorno al tridente pesante, Dybala alle spalle di Higuain e CR7. Come riportato da Corriere dello Sport, per sostenere il tridente, ci vorrà un centrocampo all'altezza. La novità rispetto alla partita di Verona sarà quindi il rientro di Blaise Matuidi in mediana, giocatore fondamentale per l'idea di gioco di Sarri, capace di proteggere la difesa e sostenere il tridente, Affianco al francese spazio a Bentancur e Rabiot, con Pjanic pronto a rifiatare. Aspettando il rientro a marzo di Sami Khedira, vero e proprio metronomo del centrocampo bianconero.