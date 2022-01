Problemi per Stefano Pioli in vista delle prossime partite di campionato, tra cui anche Milan-Juventus in programma il 23 gennaio. I rossoneri infatti rischiano di perdere Fikayo Tomori, che è uscito al 24' del primo tempo della partita di Coppa Italia contro il Genoa. Per lui un risentimento al ginocchio sinistro, da valutare nelle prossime ore.