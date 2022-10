I tamburi di San Siro non sono stati squilli di guerra. O meglio: se avevano il compito di intimorire qualcuno, è successo solo al Milan e nel primo quarto d'ora.Da una parte (quella bianconera) tre o quattro occasioni nitide, solo da sfruttare; dall'altra, quella rossonera, ci sono stati anche due pali marcati Leao.La sensazione è piuttosto banale, e forse per questo ancor più vera: se s'accende il portoghese, quella di Pioli diventa una banda inarrestabile. Se la Juve però ha spazio in ripartenza e conclude con cattiveria, allora qualche chance in più può costruirsela. Tutto il resto? E' un Meazza pieno, fischi e applausi, uno stadio vero. Da brividi.